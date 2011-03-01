У Великобританії затримали українця, який 9 років ховався від податкової

У Великобританії затримали 40-річного громадянина України, уродженця м. Умань Черкаської області, який майже 9 років переховувався на її території від правоохоронних органів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління податкової міліції з посиланням на начальника УПМ ДПА в Черкаській області Сергія ВІННІКА, нещодавно у Великобританії правоохоронними органами цієї країни він був затриманий. В Україні, будучи директором приватного підприємства, чоловік ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Після порушення проти нього кримінальної справи та проведення слідчих дій, чоловік перестав з’являтися до слідчого, і у 2002 році був оголошений в міжнародний розшук.

Проведеними податківцями заходами було встановлено, що розшукуваний чоловік переховується у Великобританії, про що було направлено відповідний лист зарубіжним колегам. Незабаром було отримано інформацію про його затримання. На даний час вирішується питання щодо екстрадиції затриманого в Україну.