Вартість землі під котеджі в Київській області (по районах)

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в лютому 2011 року знизилася на 0,09%, або 4 дол. – до 3922 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 0,47% (30 дол.) – до 6443 дол./сотка, Броварському – на 0,31% (9 дол.) – до 3021 дол./сотка.

При цьому вартість земельних ділянок зросла в Баришівському районі – на 0,06% (1 дол.) – до 1139 дол./сотка, Бородянському – на 0,05% (1 дол.) – до 1918 дол./сотка, Фастівському – на 0,36% (4 дол.) – до 1148 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 0,12% (1 дол.) – до 1050 дол./сотка, Обухівському – на 0,26% (12 дол.) – до 4572 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,27% (3 дол.) – до 1203 дол./сотка, Вишгородському – на 0,30% (9 дол.) – до 3000 дол./сотка, Кагарлицькому – на 0,36% (5 дол.) – до 1491 дол./сотка, Іванківському – на 0,33% (4 дол.) – до 1096 дол./сотка, Макарівському районі – на 0,06% (1 дол.) – до 1808 дол./сотка.

Стабілізація вартості землі відбулася у Васильківському районі – на рівні 2548 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в 2010 році зросла на 3,1%, або 119 дол., – до 3950 дол. за сотку; в січні 2011 року – знизилася на 0,62%, або 25 дол. – до 3925 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.