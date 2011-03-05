Полтавська область уклала договір з Московською областю

Полтавська обласна державна адміністрація і Уряд Московської області Російської Федерації уклали Угоду про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Полтавської ОДА, документ підписали голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО і губернатор Московської області Борис ГРОМОВ під час візиту делегації Полтавської області до Москви 2 березня.

«Між Московською областю і Україною реалізовано більш як 50 угод про співпрацю. Планується підписання такої угоди між Решетиловським районом Полтавської області і Озерським районом Московської області, а також угоди між Полтавською обласною радою і Московською обласною думою», - говориться в повідомленні прес-служби ОДА.

Під час зустрічі О.УДОВИЧЕНКА з Б.ГРОМОВИМ і членами Уряду Московської області були опрацьовані питання подальшої співпраці між містами Полтава і Химки, повідомляє прес-служба.