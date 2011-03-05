Дві митниці узгодили плани на рік

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК та голова митного комітету Білорусі Олександр ШПІЛЕВСЬКИЙ узгодили заходи відомств в правоохоронному напрямку на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, відповідний План практичних заходів І.КАЛЄТНІК та О.ШПІЛЕВСЬКИЙ підписали на зустрічі в пункті пропуску «Нова Рудня – Виступовичі» (Білорусь).

Планом передбачено проведення робочих зустрічей з метою оцінки взаємодії держав у боротьбі з порушенням митних правил та контрабандою, розробку та проведення спільних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання митного законодавства України та Білорусі, боротьбу з незаконним переміщенням товарів через українсько-білоруський кордон.

Крім того, за результатами зустрічі українські та білоруські митники домовилися про поглиблення співпраці у питанні обміну інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через українсько-білоруський кордон, а саме в частині продовження роботи зі створення та впровадженню в митних органах України та Білорусі електронної системи попереднього інформування.

Також було досягнуто домовленостей щодо функціонування пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні.

Керівники митних органів підписали Протокол про наміри між двома країнами про використання системи раннього попередження при виникненні надзвичайних ситуацій на українсько-білоруському кордоні. Крім того, І.КАЛЄТНІК та О.ШПІЛЕВСЬКИЙ домовилися доопрацювати проект договору щодо інформаційного обміну між митними органами двох держав в рамках системи управління ризиками.

Вони також обговорили питання обміну даними митної статистики взаємної торгівлі; співробітництво у сфері професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зокрема обмін учбовими матеріалами та публікаціями з питань митної справи, можливість проведення спільних наукових досліджень, семінарів, тренінгів тощо.