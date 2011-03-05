На українському флоті відбулися перші збори старшин

Перші збори старшинського складу ВМС Збройних Сил України відбулися у Севастополі в штабі командування флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Юрій ІЛЬЇН, звертаючись до присутніх з привітальним словом, наголосив, що поточний рік у Збройних Силах України оголошено роком підготовки професійного сержантського (старшинського) складу. «І тому, - сказав він, - системну роботу щодо утвердження авторитету та вагомості цієї категорії військовослужбовців розпочато на всіх рівнях військового управління».

Начальник управління особового складу - заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України контр-адмірал Ігор ТИМЧУК у своєму виступі відзначив, що керівництво українського флоту покладає на життєвий та службовий досвід сержантів і старшин особливі надії. «Матрос контрактної служби і старшина розглядається нами, як лідер, що здатний професійно виконувати накази, та спроможний забезпечити їх виконання підлеглими. Саме від вас, молодших командирів, залежить рівень підготовленості матросів, їх дисциплінованість, знання особистої зброї і ввіреної техніки, атмосфера товариства і підтримки», - зазначив контр-адмірал.

На флотських зборах 15 старшин та сержантів були нагороджені запровадженими у Збройних Силах відзнаками «Головний сержант» та «Головний старшина». Ще 89 молодших командирів заохочені почесними нагрудними знаками міністра оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗС України, відзнаками командувача ВМС ЗС України, грамотами, подяками та цінними подарунками.

За інформацією прес-центру Командування ВМС ЗС України, з нагоди Дня професійного сержанта, який в українському війську відзначався 4 березня, на флоті проведено вечори вшанування старшинського та сержантського складу із запрошенням членів їхніх сімей. Крім того, у клубах і народознавчих світлицях підрозділів оформлені “Дошки пошани”, на яких розміщені фотографії та матеріали про кращих старшин та сержантів. За місцями дислокації з’єднань та військових частин відбулися зустрічі старшин і сержантів з учнівською молоддю і студентами навчальних закладів.

На сьогоднішній день у Військово-Морських Силах Збройних Сил України проходять службу близько 2400 мічманів, прапорщиків, сержантів та старшин.