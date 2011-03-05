На місці Монастирищенського бою встановлять пам’ятник Богуну

Макет пам’ятника Івану Богуну, який встановлять у місті Монастирище Черкаської області, презентували для обговорення та спільної оцінки членам колегії відділу культури і туризму Монастирищенської райдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, копію пам’ятника створено членом Спілки художників України Валерієм Д’ЯКОНОВИМ за сприяння головного технолога фізико-технологічного інституту металосплавів Національної академії наук України Володимира МЕЛЬНИКА.

З ім’ям І.Богуна місто Монастирище пов’язав бій козацького та польського війська у березні 1653 року. 15-тисячне військо гетьмана С.Чернецького захопило і зруйнувало Немирів, Погребище, Кальник, наближалося до Умані, де перебував Іван Богун, котрий вирішив дати бій саме в Монастирищі, бо вали, рови, двометровий частокіл не давали можливості ворогу взяти фортецю. Обороняла її сотня козаків на чолі з сотником Дрозденком. Богун з’явився з тилу, з козаками, які були переодягнені під татар. Поляки відступали. Тоді на допомогу І.Богуну виступив Б.Хмельницький, проте спізнився. Довідавшись про блискучу перемогу козаків, гетьман був дуже задоволений.