Пострілом у спину тяжко поранено майора міліції

У Харкові пострілом у спину тяжко поранено 39-річного майора міліції, працівника ДАІ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язку Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося пізно ввечері 3 березня, коли офіцер після роботи був у цивільному одязі і не мав табельної вогнепальної зброї.

За попередніми даними, у правоохоронця стріляв невідомий чоловік близько 20.30 біля кіоску по вул. Плитковій в Орджонікідзевському районі Харкова. Він дістав наскрізне вогнепальне поранення спини в області грудної клітки, на місці події знайдено речові докази. О 21.10 майор був доправлений до міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, потерпілого було прооперовано, стан його здоров’я стабільний.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Міліції з’ясовує обставини події і проводить розшук особи, яка вчинила тяжкий злочин, зазначила вона.