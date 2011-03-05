Порушено кримінальну справу проти чоловіка, який побив 13-річну доньку

На Кіровоградщині прокуратурою Компаніївського району порушено кримінальну справу стосовно батька, який побив 13-річну доньку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Умисні тілесні ушкодження від заподіяних численних ударів зафіксовані актом судово-медичного дослідження. Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, ч.1 ст.125 та ст.166 Кримінального кодексу України.

За останні три місяці на Кіровоградщині це третя порушена кримінальна справа за фактами неналежного виконання батьківських обов’язків. Прокуратури Долинського та Знам’янського районів розслідують факти продажу малолітньої дитини та доведення до смерті немовляти.