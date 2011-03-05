Бензин розтікся по дніпровській кризі величезними плямами

У протоці Дніпра під Херсоном виявлено розлив нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, 4 березня до центральної диспетчерської служби управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Херсона надійшла інформація про те, що у протоці Прищепа в районі озера Погорілого спостерігається розлив нафтопродуктів по кризі.

На місце події виїхали оперативні групи міського та обласного управлінь з питань надзвичайних ситуацій, а також представники Державної екологічної інспекції в Херсонській області.

Встановлено, що внаслідок несанкціонованої врізки в продуктопровід ТОВ «Укрспецтранс» стався пролив нафтопродуктів (бензин АІ-95), що розповсюдився по кризі окремими плямами між берегами на ділянці загальною площею 150-200 кв. м.

З метою ліквідації надзвичайної ситуації та недопущення екологічної катастрофи силами ТОВ «Укрспецтранс» та фірми «Епос» проводяться роботи по збору нафтопродуктів в окрему ємність з подальшою обробкою підталих місць сорбентом, повідомили у прес-службі міськради Херсона.