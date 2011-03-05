У центрі Харкова обладнають вертолітний майданчик

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Харкові обладнають вертолітний майданчик для надання медичної допомоги учасникам та гостям турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на робочій нараді міськради з питання стану підготовки Харкова до Євро-2012 повідомив міський голова Геннадій КЕРНЕС.

«Ми вже виділили місце в центрі міста для обладнання вертолітного майданчика, - сказав Г.КЕРНЕС. - Цей майданчик буде створено на території нового медичний центру для обслуговування «сім`ї» УЄФА, який ми плануємо побудувати разом з клінікою «Борис».

За словами міського голови, для роботи медичного центру закуплять машини швидкої допомоги, спеціально обладнані мотоцикли для медпрацівників та вертоліт. Медичний центр планується відкрити в червні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня у Харкові відбулася нарада з питань підготовки до Євро-2012, у якій взяли участь операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН, спеціальний представник президента УЄФА з Євро-2012 Франтішек ЛАВРІНЄЦ, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.