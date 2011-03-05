Злодії здали на металобрухт ворота православного храму

22:49, 05 березня 2011
Суспільство
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Повідомляє сумське УМВС

У Сумській області в Краснопольський районний відділ міліції звернувся настоятель Свято-Успенської церкви, який повідомив, що злодії обікрали храм – винесли 80-кілограмові металеві стулки церковних воріт і металеву хвіртку.

Як повідомила кореспонденту УНІАН працівник сектору по зв`язках з громадськістю УМВС України в Сумській області Марина КЛЬОВА, знайти і затримати зловмисників виявилося не складно. Ними виявилися місцеві жителі - 40-річний і 38-річний чоловіки. Вони розповіли працівникам міліції, що їм були необхідні гроші на горілку. Таким чином, їм і «приглянулися» металеві вироби на території церкви. Знявши ворота, чоловіки відтягли їх у найближчий пункт прийому металобрухту, працівники якого, власне, і повідомили правоохоронцям прикмети злодіїв.

Сьогодні проти затриманих порушено кримінальну справу за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

 

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