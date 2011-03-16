Янукович здійснив низку кадрових змін (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив низку кадрових змін у міністерствах та відомствах.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Олексія БАРАНОВА з посади заступника міністра транспорту та зв`язку, Володимира ПАВЛЕНКА - з посади заступника міністра Кабінету міністрів (згідно з поданою ним заявою), Лідію ГОРБУНОВУ - з посади заступника міністра юстиції (відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України), Олександра КРАСНОШТАНА - з посади заступника голови Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Анатолія ДЄНЬГІНА - з посади заступника голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України).

Крім того, своїми указами В.ЯНУКОВИЧ звільнив Геннадія СУСЛОВА з посади першого заступника голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України), Віктора БОНДАРЯ - з посади заступника голови Державної митної служби України, Геннадія ГЕОРГІЄНКА - з посади заступника голови Державної митної служби України, Павла ПАШКА - з посади заступника голови Державної митної служби України, Миколу МЕЗДРІНА - з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України.

Разом з тим глава держави своїми указами призначив Миколу МЕЗДРІНА першим заступником голови Державної служби автомобільних доріг України, Назара НІКОЛАЄНКА - заступником голови Державної пробірної служби України, Олександра ЖУКА - першим заступником голови Державної пробірної служби України, Олександру ГУБІНУ - заступником міністра культури України – керівником апарату, Олександра КАЛЕНКОВА - першим заступником голови Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном, Олексія ПШЕНИЧКУ - заступником голови Державної служби технічного регулювання, Михайла КОСІЧЕНКА - першим заступником голови Державного агентства резерву, Олексія ЧУНАРЬОВА - заступником голови Державного агентства водних ресурсів, Володимира ДМИТРИШИНА - заступником голови Державної служби інтелектуальної власності, Олексія ЧУНАРЬОВА - заступником голови Державного агентства водних ресурсів.