Україна в січні збільшила імпорт газу в 2 рази

Україна в січні ц.р. збільшила імпорт природного газу в 2,1 раза, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1 млрд. 610,802 млн. дол., повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні ц.р. у загальному обсязі імпорту становив 32,0%.

Експорт природного газу в січні Україна не здійснювала.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 23,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 308,737 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні становив 6,1%.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році в загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.