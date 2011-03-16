Азаров: Україна готова брати участь у видобутку газу в Ізраїлі

Україна готова брати участь у видобутку газу на шельфі Середземного моря в Ізраїлі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря прем`єр-міністра України Віталія ЛУК’ЯНЕНКА, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром Ізраїлю Біньяміном НЕТАНЬЯХУ.

«Україна висловила бажання і готовність взяти участь у видобутку газу на шельфі Середземного моря», – сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.