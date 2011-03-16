Літак для евакуації українських громадян вилетів до Токіо

Сьогодні о 19:46 за київським часом з міжнародного аеропорту “Бориспіль” за маршрутом Київ – Красноярськ (РФ) – Токіо (Японія) вилетів літак «Боїнг-737» «Міжнародних авіаліній України», який доставить в постраждалу від землетрусу і цунамі країну гуманітарну допомогу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, також здійснення рейсу забезпечить повернення в Україну наших співвітчизників, які перебувають у Японії і висловили бажання залишити територію цієї країни.

У МЗС зазначили, що кількість посадочних місць у літаку - 160, і нагадали, що рейс був організований на доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв’язку з небезпечною ситуацією в Японії, що склалася внаслідок руйнівних землетрусів і цунамі.

Цим літаком в Японію буде доставлено ковдри (2 тис. шт.) і ліки.

Крім того, у МЗС додали, що цим рейсом до Токіо прибуде лікар, який надаватиме консультативну допомогу громадянам України в Японії.

Прибуття літака до Японії очікується орієнтовно о 14.00-15.00 год. за місцевим часом (7.00-8.00 год. за київським) 17 березня ц.р. Прибуття літака до Києва (аеропорт «Бориспіль») заплановане на 23.00-0.00 год. за київським часом 17 березня ц.р./18 березня. Час прибуття літака до Києва залежатиме від ситуації в аеропорту Токіо, зазначають в МЗС України.

Посольство України в Японії працює у посиленому режимі. Українські дипломатами продовжують складатися списки громадян України, які хочуть повернутися в Україну цим евакуаційним рейсом. Станом на 19.00 16 березня ц.р. бажання повернутися в Україну висловили понад 100 українців. Дипломатичне представництво України в Токіо продовжує максимально сприяти громадянам України, які перебувають в Японії, і відстежує поточну ситуацію в країні перебування.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії сталося кілька потужних землетрусів, які викликали цунамі.

Підтверджена владою кількість загиблих і зниклих безвісти після руйнівного землетрусу, що стався у п`ятницю, перевищила 13 тисяч осіб.

За даними поліції, кількість загиблих досягла 4 тисяч 340 осіб.