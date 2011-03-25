Могильов виступає за підписання угоди із США

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ виступає за підписання між Україною та США договору про взаємну екстрадицію правопорушників.

Про це А.МОГИЛЬОВ зазначив під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Джоном Френсісом ТЕФФТОМ та керівником відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Дороті МЕЙХ`Ю.

Як повідомили УНІАН в Департаменті по зв`язках з громадскістю МВС України, міністр внутрішніх справ України подякував гостям за допомогу, яку вони надають МВС України у поширенні нових методів роботи працівників міліції і реформування системи МВС. Міністр висловив вдячність американській стороні за вісім протоколів про співробітництво, які були підписані раніше.

Під час зустрічі американська сторона порушила питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні. За словами Д.ТЕФФТА є ще декілька сфер, у яких співпраця і робота правоохоронних органів в цілому дуже важлива для успішного просування країни. За його словами, боротьба із порушеннями прав інтелектуальної власності, зокрема, боротьба з Інтернет-піратством, - одне із таких важливих питань.

«Ми вдячні МВС України за ті заходи, які вживаються у сфері боротьби із цим злочином, однак ми готові й надалі працювати з Вами, щоб обмежити потрапляння на ринок матеріалів, які порушують права інтелектуальної власності та поки ще продаються в Україні, - наголосив Посол. Він також додав, що ефективна боротьба з порушенням інтелектуальної власності сприятиме підвищенню інвестицій в Україну.

В свою чергу А.МОГИЛЬОВ зауважив, що МВС України щомісячно порушує близько ста кримінальних справ, пов’язаних із порушенням інтелектуальної власності. Він додав, що левова частка цих справ пов’язана саме із програмним забезпеченням або з носіями відео / аудіо-інформації.