Українці отримали 13 тисяч дозволів на роботу в Польщі

Громадяни України торік одержали близько 13,2 тис. офіційних дозволів на роботу в Польщі, що майже на 40%, або 3,7 тис., більше від показника 2009 року.

За даними польського Міністерства праці і соціальної політики, які має у своєму розпорядженні УНІАН, українці серед іноземців одержали найбільше дозволів на роботу - 35% усіх виданих.

Громадяни Китаю, які зайняли друге місце, одержали 6,3 тис. дозволів, а третє - громадяни В`єтнаму - 2,3 тис. після 4,5 і 2,6 тисяч, відповідно, в 2009 році.

По близько 2 тисячі дозволів одержали білоруси й громадяни Непалу, 1,5 тис. турки, 1,2 тис. – громадяни Індії, а громадяни інших майже 100 країн - менше тисячі.

Польська влада видала найбільше дозволів на роботу українців в домашньому господарстві (2,3 тис.), в будівельній сфері (майже 2 тис.), в промисловому виробництві (1,4 тис.) і торгівлі (1,2 тис.).

У 27% випадків дозволи видано на роботу кваліфікованих працівників і в 26% - для виконання простих робіт.

Понад 65% дозволів видано на термін від трьох місяців до року, близько 20% від року до двох.

Минулого року польська влада збільшила видачу офіційних дозволів майже на третину - з 29 до більш ніж 37 тис.

Тим часом громадяни Польщі торік у рамках спрощеної системи працевлаштування іноземців зареєстрували 169,5 тис. заявок на працевлаштування громадян України, що на близько 10 тисяч, або 5%, менше від показника 2009 року.

Польські роботодавці зареєстрували для українців, як і в попередні роки, більш як 90% усіх заявок на працевлаштування за спрощеною системою, за якою в Польщі також можуть працювати білоруси, росіяни, грузини і молдавани.

Минулого року для всіх іноземців поляки зареєстрували 180 тисяч заявок на працевлаштування, що на 4% менше від показників 2009 року.

60% заявок для громадян України зареєстровано для робіт у сільському господарстві, близько 10% у будівельній галузі.

Більш як половина заявок для українців зареєстрували роботодавці зі столичного Мазовецького воєводства і в 85% випадків заявки оформлювалися для робіт від 3 до 6 місяців.

Найбільше заявок роботодавці реєстрували заявок з березня по травень – від 20 до майже 30 тисяч заявок на місяць, а найменше наприкінці року: 4-6 тисяч щомісячно.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році кількість заявок на роботу українців у Польщі за спрощеною системою виросла на 30% - до 180 тис.

За оцінками експертів, не всі українці, для яких реєструються заявки на працевлаштування, фактично приїжджають на роботу до Польщі, а кількість реальних працівників можна оцінити за кількістю виданих національних віз (135 тисяч у 2010 році).

Довідка УНІАН. Польща з 20 липня 2007 року у формі експерименту дозволила громадянам України, Білорусі і Росії працювати в країні без офіційного дозволу впродовж 6 місяців у році.

У грудні 2010 року влада вирішила зробити постійною таку можливість, включивши в експеримент Грузію і Молдову.

Українці з моменту впровадження цієї системи одержали 95% зареєстрованих заявок на працевлаштування.