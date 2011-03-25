Міністри оборони Росії і України зустрінуться в Москві
Нинішнє засідання четверте за планом
Міністр оборони РФ Анатолій Сердюков і голова військового відомства України Михайло Єжель сьогодні в Москві обговорять питання, що стосуються взаємодії оборонних відомств двох країн у військовій і військово-технічній сфері, повідомляє прес-служба Міноборони РФ.
Українська військова делегація прибуває до Москви з робочим візитом для участі в засіданні підкомітету з питань безпеки російсько-української міждержавної комісії.
За наслідками спільної роботи будуть ухвалені відповідні рішення.
Засідання підкомітету з питань безпеки російсько-української міждержавної комісії проводяться на планових засадах. Нинішнє засідання є четвертим за ліком, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Чергове відбудеться в жовтні 2011 р.