Міністри оборони Росії і України зустрінуться в Москві

Міністр оборони РФ Анатолій Сердюков і голова військового відомства України Михайло Єжель сьогодні в Москві обговорять питання, що стосуються взаємодії оборонних відомств двох країн у військовій і військово-технічній сфері, повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

Українська військова делегація прибуває до Москви з робочим візитом для участі в засіданні підкомітету з питань безпеки російсько-української міждержавної комісії.

За наслідками спільної роботи будуть ухвалені відповідні рішення.

Засідання підкомітету з питань безпеки російсько-української міждержавної комісії проводяться на планових засадах. Нинішнє засідання є четвертим за ліком, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Чергове відбудеться в жовтні 2011 р.