Україна представить на Венеціанській бієнале унікальний проект - вівтар, зібраний із дерев`яних яєць, які розписували громадяни з 30 країн.

Як пише журнал WEEKLY.UA, за рішенням Міністерства культури та туризму України, в національному павільйоні буде виставлено проект одеської художниці Оксани МАСЬ. Це єдиний арт-фестиваль, де художники беруть участь від імені держави. Цього року він пройде з 4 червня по 27 листопада.

Художниця відтворює з розписних яєць частини Гентського вівтаря, який являє собою ікону, розміщену над престолом собору в бельгійському місті Генте. Вівтар складається з 24 панелей, на яких зображено 258 людських фігур. Гентський вівтар, створений братами Яном і Хубертом ван Ейками в 1432 році, вважається першим витвором мистецтва епохи Відродження. Леонардо да Вінчі, Мікеланджело були пізніше.

Для того, щоб відтворити вівтар повністю, художниці буде потрібно декілька років і 3 млн. 480 тис. дерев`яних яєць. Завершена копія вівтаря досягатиме 92 м у висоту й 134 м у ширину. На Венеціанській бієнале покажуть лише 10–12 фрагментів цієї роботи розміром 6 на 6 м.

Дерев`яні яйця для цього проекту виготовляють у Карпатах. Потім їх фарбують у потрібний колір і розсилають ченцям, в’язням, чиновникам і взагалі самим різним людям із трьох десятків країн. «Вони зображають на заготовках свої гріхи, звички й переваги - все те, чим вони замінили собі Бога», - розповіла О.МАСЬ.

«Ніяких вимог до майстерності не існує. Малюють у жіночих колоніях, у чоловічій зоні, у монастирях, у прокуратурі й наркологічних реабілітаційних центрах. Малюють люди більше п`ятдесяти національностей із трьох десятків країн. Ми ледь не розорилися на поштових витратах. Сьогодні свій малюнок можна надіслати по Інтернету, а мої помічники в Одесі перенесуть його на яйце». Люди різних віросповідань - мусульмани, католики, кришнаїти - малюють однакові гріхи. Сповідь виявилася елементом, що об`єднав усіх.

Потім із розписаних таким чином яєць художниця збирає мозаїчну копію вівтаря.

У проект закладено витрати від 1 до 1,2 млн. євро. Півтора мільйона гривень, виділених державою, буде витрачено на оренду приміщення й технічні потреби.

Довідка УНІАН. Венеціанська бієнале (Biennale di Venezia) - один із найпрестижніших форумів сучасного мистецтва. Вперше Україна взяла участь у ньому в 2001 році. Започатковано Бієнале було 19 квітня 1893 року, коли міська рада Венеції вирішила заснувати національну художню виставку, яка проходила б кожні два роки. Першу Венеціанську бієнале відкрили в 1895 році.