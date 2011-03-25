У Запоріжжі міліція накрила банду, яка викрала бізнесмена та його сина

У Запоріжжі міліція звільнила бізнесмена та його сина, викрадених злочинною групою з метою отримання від родичів 150 тис. дол. викупу.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, спецоперація по звільненню заручників була проведена працівниками управління карного розшуку ГУ УМВД України в Запорізькій області.

За даними ЦЗГ, на групу з 5 раніше судимих за тяжкі та особливо тяжкі злочини викрадачів працівники УКР "вийшли" під час перевірки осіб, які можуть впливати на криміногенне становище в регіоні.

"Як стало відомо оперативникам, зловмисники викрали одного із запорізьких бізнесменів та його сина, за звільнення яких вимагали понад 150 тис. дол. Під час оперативно-розшукових заходів оперативники встановили точний склад групи і місцезнаходження заручників, яких тримали в спеціально знятій для цього квартирі під охороною 4 зловмисників, які чергували позмінно», - розповіли в ЦГЗ.

За їх даними, враховуючи потенційну небезпеку для викрадених людей, було вирішено затримувати викрадачів порізно - в момент "перезміни". При цьому в ЦЗГ зазначили, що й затримання членів групи, що вийшли "з чергування", і безпосередньо звільнення заручників були проведені практично блискавично.

"Це дало змогу уникнути застосування зброї, отож в результаті спецоперації ніхто не постраждав", - констатували в ЦЗГ.

На даний момент всі 5 учасників групи, що скоїла викрадання людей, знаходяться під вартою. Стосовно них порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

За словами заступника начальника управління карного розшуку ГУМВС України в Запорізькій області Сергія ПРУДЧЕНКА, зараз затриманих перевіряють на причетність до споєння ряду інших злочинів на території регіону.