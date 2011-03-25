На Волині у двох пожежах загинуло четверо дітей

У селі Мала Осниця на Волині сьогодні вранці внаслідок пожежі у приватному будинку загинули двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Волинській області.

Пожежа сталася у дерев`яному житловому будинку, в якому проживає багатодітна родина. Помітивши ознаки пожежі, троє старших дітей та двоє дорослих вийшли з приміщення, а всередині залишилися ще двоє дітей. Матір намагалася повернутися до задимленої та охопленої вогнем хати, проте не змогла.

На момент прибуття першого підрозділу МНС будинок вже повністю був охоплений вогнем. Силами чотирьох відділень пожежної охорони пожежа була ліквідована.

Під час пошукових робіт було виявлено тіла двох дітей 2007 та 2009 років народження.

Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються.

Під час ще однієї пожежі загинули двоє дітей та їх бабуся.

Трагедія сталася напередодні у селі Ворокомле Камінь-Каширського району. Загиблим дітям було 4 та 10 років.

Ще двоє людей - мати дітей та сусід, який рятував потерпілих, - постраждали від вогню і їх у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Камінь-Каширської центральної районної лікарні.

Причина пожежі встановлюється.