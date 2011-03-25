ДАІ пише протоколи на 10 учасників АвтоМайдану

ДАІ складає протоколи відносно 10 учасників протестного автопробігу підприємців за порушення правил паркування на Європейській площі в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Ці адмінпротоколи у подальшому будуть направлені до суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством, додали в міліції.

Загалом, за даними ВЗГ, у масовому заході підприємців на Європейській площі у центрі столиці взяли участь близько 150 осіб. За даними столичної ДАІ, у заході взяли участь підприємці на 89 автомобілях. З регіонів до Києва прибули 74 автомобіля з учасниками.

Близько 14-ї години захід закінчився, учасники розійшлися. Під час акції порушень громадського порядку не зафіксовано, поінформували в київській міліції.

Як повідомлялося, сьогодні на Європейській площі пройшов мітинг підприємців в рамках акції «Автомобільний марш протесту по Україні».

Участь у ньому, як передавав кореспондент УНІАН, взяли близько 500 підприємців та їх прихильників.

Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська - під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

Своєю акцією учасники автопробігу закликали захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.