Підозрюваного у вбивстві київського судді Зубкова «підставили»?

Правозахисник-журналіст Володимир ШИРОЧЕНКО вважає, що підозрюваного у вбивстві судді Шевченківського районного суду Києва Сергія Зубкова «підставили».

Про це В.ШИРОЧЕНКО заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

Він висловив упевненість, що затриманий у справі про вбивство С.Зубкова, про якого вчора заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, – це Дмитро ПАВЛИЧЕНКО.

Раніше Д.ПАВЛИЧЕНКО двічі проводив прес-конференції в УНІАН, на яких звертався до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням втрутитися в ситуацію з «незаконним руйнуванням квартири його сім`ї й конфіскацією майна» через рішення, винесене суддею Шевченківського райсуду С.Зубковим.

Правозахисник-журналіст В.ШИРОЧЕНКО, який також брав участь у цьому конфлікті на стороні Д.ПАВЛИЧЕНКА, повідомив, що зустрічався з ним у вівторок, 22 березня. «Він був схвильований. Я порадив йому не відключати телефон, щоб уникнути можливого силового затримання, тому що стосовно Зубкова будуть допитані всі, хто був причетний до його справ», - зазначив правозахисник.

При цьому В.ШИРОЧЕНКО вважає, що Д.ПАВЛИЧЕНКО не міг убити суддю.

«Його батька вчора допитували в київському УБОЗ, а також його дружину разом із шестирічною дитиною. Я вважаю, що він, якщо не підставлений, то потрапив під гарячу руку. Адже він офіційно виступав проти Зубкова. І нормальна людина, з нормальним психічним здоров`ям, просто не може скоїти такий злочин. Це зрозуміло абсолютно – він на виду буде», - заявив В.ШИРОЧЕНКО.

На його думку, «найімовірніше, у Зубкова були якісь серйозні проблеми, і хтось під ПАВЛИЧЕНКА, який виступав відкрито, під нього «підіграв».

«А те, що сказали, що нібито знайдено патрони, то зрозуміло, як це робиться...», - зазначив правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, суддю Шевченківського районного суду С.Зубкова було вбито в під`їзді свого будинку по вул. Голосіївській у Києві увечері 21 березня. На його тілі було виявлено вогнепальні поранення й три ножові поранення.

24 березня міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ заявив про затримання людини, підозрюваної у вбивстві С.Зубкова.

«Затримано чоловіка, який обгрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину. Він мав відношення до діяльності цього судді, тому що суддя ухвалював рішення цивільно-судові. Зокрема, про відчудження в нього (підозрюваного у вбивстві – УНІАН) майна», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

А.МОГИЛЬОВ також зазначив, що затриманий підозрюваний у вбивстві є жителем Києва, а відчужене за рішенням судді С.Зубкова майно було житлом.

Крім того, він зазначив, що правоохоронні органи розшукують ще двох підозрюваних у вбивстві.

«І зараз говорити про те, хто виконавець, хто замовник – зарано. Тому що проводяться слідчі дії, допити. Тому говорити про повну картину, реальну, того, що було, поки що зарано», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Газета «Сегодня» з посиланням на джерела, близькі до слідства, написала, що в справі про вбивство судді С.Зубкова міліція затримала 48-річного Д.ПАВЛИЧЕНКА.