В Україні відкрили представництво Європейського інвестиційного банку

В Україні відкрито Постійне представництво Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), яке є першим у східноєвропейських країнах-партнерах ЄС.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Церемонія відкриття Представництва ЄІБ в Україні відбулася у Дипломатичній академії при МЗС.

За словами віце-президента ЄІБ Єви ШРАЙБЕР, основна мета відкриття Представництва у Києві – це подальший розвиток співробітництва з Україною у контексті відносин Україна-ЄС і реалізація нових проектів, які становлять спільний інтерес.

Вона відзначила також пріоритетність для Банку забезпечення ефективної взаємодії з урядом України, місцевою владою, державними і приватними компаніями, банками.

Сьогодні за підтримки Банку на різних стадіях опрацювання знаходиться 9 інвестиційних проектів для розвитку державної інфраструктури, енергетики та енергозбереження. Сума позик за проектами становить 1,4 млрд. євро (сім проектів співфінансуються ЄБРР), поінформували в МЗС.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, відкриття Постійного представництва ЄІБ в Україні засвідчило прогрес у відносинах між Україною та Європейським Союзом та відкрило нові перспективи для активізації співробітництва в економічній сфері.