У Севастополі закрили «пожежонебезпечний» акваріум

Управління МНС у Севастополі тимчасово призупинило роботу музею-акваріума.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС, роботу музею-акваріума призупинено у зв`язку з невідповідністю його будівлі вимогам пожежної безпеки.

«При проведенні планової перевірки інспектори МНС виявили, що евакуаційні виходи захаращені меблями, жодне приміщення не обладнане пожежною сигналізацією, були виявлені порушення монтажу та експлуатації електрообладнання, багато приміщень не забезпечені первинними засобами пожежогасіння. На випадок пожежі відвідувачі опиняться в небезпеці», - підкреслили в прес-службі.

Як додали в УМНС, більшість виявлених порушень співробітники музею намагалися пояснити тим, що будівлі акваріума більше 100 років, вона є пам`яткою архітектури, а змінювати зовнішній вигляд вони не мають права. Разом із тим, як пояснили в прес-службі, виявлені порушення до цього пояснення не відносяться. «Біля входу до музею з лівого боку знаходиться не так давно побудована дерев`яна споруда, яка є перешкодою на шляхах евакуації. Крім того, на сходовому марші стіни оздоблені легкозаймистими й токсичними матеріалами. Таких порушень виявлено понад 20», - йдеться в повідомленні.

У УМНС також повідомили, що керівництво акваріума з рішенням державної пожежної інспекції не погоджується: «Вони стверджують, що тепер існування риб і рептилій під загрозою, адже годували тварин за рахунок відвідувачів». Проте, як зазначає прес-служба УМНС, «питання в тому, що важливіше – життя людей або джерело доходу для харчування риб».

За інформацією УМНС, на сьогоднішній день для відвідувачів двері опечатані, проте працівникам міського акваріума вхід відкритий, доглядати й годувати тварин співробітники музею можуть у будь-який час.

За даними Управління, на даний момент в акваріумі знаходиться понад 800 різних видів риб і рептилій, «яких бажаючі зможуть побачити лише після того, як керівництво музею забезпечить безпеку відвідувачів».