Директора школи приїхали бити на машині голови райадміністрації

На Рівненщині порушено кримінальну справу за фактом побиття депутата Радивилівської районної ради, директора загальноосвітньої школи с. Ситне Ростислава ВОЙЦЕХОВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Кримінальну справу розслідуватиме Дубенський міськвідділ міліції, хід розслідування контролює прокуратура області.

Як повідомляв УНІАН, директора школи у селі Ситне Радивилівського району, депутата райради Р.ВОЙЦЕХОВСЬКОГО побили двоє осіб, які приїхали за ним до школи на автомобілі голови райдержадміністрації. Зокрема, під час перевірки заяви потерпілого міліція з’ясувала, що двоє чоловіків приїхали до школи на службовому автомобілі голови райдержадміністрації «Деу-Ланос» і викликали директора школи «на розмову», яку провели з ним у лісовому масиві неподалік села. Згідно з заявою потерпілого, його звинуватили в тому, що він надто відкрито виступає з критикою на адресу голови райдержадміністрації. Коли Р.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ спробував щось пояснити, то невідомий чоловік ударив його по печінці. Зрозумівши, що захиститися він не зможе, Р.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ змушений був рятуватися втечею.

Після цього інциденту Р.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ звернувся з відповідною заявою до райвідділу внутрішніх справ.