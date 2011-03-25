Білорусі не знадобиться нафтогін Одеса-Броди

Білорусь відмовилася від закупівель венесуельської нафти.

Про це УНІАН повідомило джерело, що працює у сфері поставок нафти до країн ЄС. Таким чином, рентабельність використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному напрямку істотно знижується, враховуючи те, що за системою заміщення нафти у Білорусь постачалася сировина із каспійського регіону згаданим нафтогоном.