Республіканський комітет із земельних ресурсів Криму виключає виселення «Республіки Z» - музичного проекту, більш відомого як «КаZантип», із займаної ним земельної ділянки у селі Попівка на заході півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Рескомзему Олександр ЧАБАНОВ заявив у п`ятницю на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи на прохання журналістів поширене на початку тижня повідомлення кримського управління СБУ про передачу до прокуратури матеріалів за фактом «самовільного зайняття земель великою комерційною структурою» на західному узбережжі Криму.

«Якщо говорити юридичною мовою, зараз це - самозахоплення. Це правда », - сказав О.ЧАБАНОВ.

За його словами, земельні питання «КаZантипу» будуть вирішені після врегулювання правових спорів про введення в експлуатацію об`єктів, побудованих на неузаконеній території. О.ЧАБАНОВ повідомив, що організатор проекту - товариство з обмеженою відповідальністю «Центр молодіжних ініціатив «Зебра» - свого часу в судах узаконив частину власності, але прокуратура в інтересах держави оскаржила законність ухвалення такого рішення, спори досі тривають.

«Треба, щоб завершилися правові спори по нерухомості, які гальмують те, як нам бути з землею. Як тільки все це закінчиться, ми повернемося до питання землі... Я не думаю, що будуть вживатися якісь заходи з виселення («Республіки Z»), я не думаю, що у когось рука на це підніметься. Навіть не припускаю такого», - сказав він.

О.ЧАБАНОВА заявив, що Криму потрібний «КаZантип», оскільки проект приваблює туристів. «Наша позиція: такому об`єкту треба бути однозначно», - підкреслив голова Рескомзему.

На його думку, подібні розважальні об`єкти потрібні також на півдні і сході Криму.

Довідка УНІАН. «Республіки Z» - це територія біля моря з численними барами і танцполами.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Звідси і назва проекту. Спочатку це був спортивний захід, на який збиралися фанати віндсерфінгу. Його супроводжувала музика. На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, в Попівку, і незабаром був перейменований на «Республіку Z».

Кожен другий відвідувач «КаZантипу», який 2010 року офіційно відкрився вночі 7 серпня, а закрився у ніч на 22 серпня, був іноземцем, заявили організатори. Віза, яка надавала необмежений доступ на територію республіки протягом усього періоду її проведення, в день відкриття коштувала 1600 гривень, одноразовий вхід - 800 гривень. Зроблена за правилами «Республіки Z» жовта валіза, як і в минулі роки, давала право безкоштовного входу.