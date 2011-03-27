Тернопіль до Євро створить Wi-Fi зону

У Тернополі в рамках підготовки міста до Євро-2012 буде створено Wi-Fi зони та систему відеоспостереження за громадським порядком у місті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, реалізовуватимуть ці проекти науковці Тернопільського національного технічного університету в рамках підписаної програми співпраці Тернопільської міської ради та ВНЗ.

Програмою передбачено, що мерія всесторонньо сприятиме впровадженню інноваційних розробок науковців.

Крім того, Програмою передбачено, що науковці ТНТУ братимуть участь в розробці стратегічної довгострокової комплексної програми розвитку Тернополя та приміської зони до 2030 року, а також долучаться до впровадження наукових розробок з утилізації сміття, моніторингу гепатогенних зон, очистки відпрацьованих газів, контролю забруднення повітря та довкілля, енергоаудиту комунальних закладів, зокрема шкіл, кавітаційної очистки води, диспетчеризації вуличного освітлення, системи підігріву та осушування проблемних частин міських тротуарів та переходів, комплексного управління рухом міського транспорту, енергозберігання, побудові мініГЕС.

Як повідомлялося, Тернопіль стане містом-супутником на Євро-2012. Зокрема, Тернопіль включено в офіційний каталог УЄФА як тренувальна база однієї з команд-учасниць чемпіонату.