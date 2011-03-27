Новий глава українських греко-католиків зійшов на престол

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві завершилася церемонія введення на престол новообраного глави УГКЦ владики Святослава (Шевчука), передає ТСН.

Перша прес-конференція глави УГКЦ блаженнішого Святослава (Шевчука) відбудеться у вівторок, 29 березня.

Нагадаємо, 10 лютого Папа Римський Бенедикт XVI прийняв зречення Любомира Гузара. Кардинал, якому виповнилося 75 років, написав прохання про відставку за станом здоров'я, і став першим главою УГКЦ, який залишив свою посаду за життя.

Виборчий синод єпископів Української греко-католицької Церкви, зібраний у Львові-Брюховичах 21-24 березня, обрав Верховним архиєпископом УГКЦ преосвященного владику Святослава (Шевчука). До обрання єпископ був апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі (Аргентина).