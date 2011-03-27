Погода на завтра

Завтра у карпатському регіоні України, Криму, Приазов'ї, вдень у західних, центральних, місцями північних, Одеській і Миколаївській областях очікується мокрий сніг та дощ.

На решті території України без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу (на сході та Сумщині до 12° морозу), у південних областях 0-5° морозу, в Криму і на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині та західних областях місцями 10-12°.

У Київській області у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 6-8° тепла.