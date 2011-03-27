Експерт: Багатії не платять податки, бо закон дозволяє їм це робити

Заможні громадяни сьогодні фактично звільнені на законодавчому рівні від сплати податків на доходи.

Таку думку озвучив екс-глава Держфінпослуг Віктор Суслов під час засідання Фінансового прес-клубу, яке організувала ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки тижневика «Дзеркало тижня. Україна» та проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP.

Обґрунтовуючи свою тезу, експерт послався на те, що офіційно багаті люди заробітну плату здебільшого не отримують (тому з них не вираховується податок на доходи фізичних осіб, не робляться відрахування у соцфонди тощо), а їх основні доходи – від цінних паперів та депозитів – не оподатковуються.

«Політика повинна бути змінена. Якщо буде введений розумний податок, в т.ч. на перерозподіл капіталу, то і внутрішня, і макроекономічна ситуація буде іншою», — наголосив В.Суслов.

Аналізуючи ж негативний вплив придбання заможними людьми імпортних предметів розкоші на курсову стабільність, експерт наголосив на потребі підняття акцизів на них, щоб протидіяти підтримці імпорту й, відповідно, не створювати державі зайвих проблем.

У відповідь на останню ремарку голова правління «Дочірнього банку Сбербанку Росії» Ігор Юшко зауважив, що насправді суспільству вигідно, щоб заможні люди купувати дорогі речі, хай навіть імпортні, на території Україні. Банкір зазначив, що в такому разі держбюджет отримує додаткові надходження. Якщо ж будуть створені додаткові фіскальні бар’єри для цього (які призведуть до здорожчання товарів), заможні громадяни будуть виводити за кордон свої заощадження, де й купуватиму бажані речі, і держава ж від цього може лише програти.

Дзеркало тижня