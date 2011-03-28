Даішник підробив протокол, щоб «підвести під статтю» невинного

На Кіровоградщині прокурором Голованівського району порушено кримінальну справу стосовно старшого інспектора дорожньо-патрульної служби, дії якого призвели до арешту невинного чоловіка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що інспектор ДАІ, не вживши жодних заходів зі встановлення особи справжнього порушника дорожнього руху, вирішив «підвести під статтю» іншого громадянина, який на той момент знаходився за місцем своєї роботи в Одесі. Підробивши протокол про адміністративне правопорушення та підмовивши «свідків», правоохоронець направив сфабриковані документи на розгляд до суду.

Постановою Голованівського районного суду вказаного інспектором чоловіка було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення і призначено покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Оскільки до виконання громадських робіт чоловік не з’явився, суд змінив вид стягнення на адміністративний арешт терміном 8 діб.

Внаслідок злочинних дій інспектора ДАІ невинний громадянин незаконно відбув адміністративний арешт у повному обсязі. Кримінальну справу стосовно інспектора порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Слідство у справі триває.