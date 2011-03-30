У Краматорську мітинг проти підвищення тарифів

Сьогодні в місті Краматорську Донецької області на площі перед будівлею міськради відбувся мітинг проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська», в акції протесту взяла участь близько тисячі чоловік, серед яких були представники політичних партій КПУ, ПСПУ, ВО «Батьківщина» і представники громадськості.

Люди прийшли на мітинг з плакатами: «Підвищення тарифів - ніж у спину городянам», «Партію регіонів до відповіді», «Виведемо владу з тіні», «Без слюсаря і двірника рушиться житловий фонд».

Мітингувальники вимагали економічно обгрунтованих тарифів, не допустити підвищення комунальних тарифів, зростання цін на продукти харчування, вимагали закликати владу до відповіді за те жебрацьке матеріальне становище, в якому опинилася сьогодні проста робітнича людина.

«Моя донька працює вихователем у дитячому садку, де зарплата 1025 грн. А комунальні платежі становлять 900 грн. При цьому їй потрібно утримувати трьох дітей», - розповіла журналісту Краматорська одна з учасниць мітингу.

«Я одержую пенсію 890 грн., - поділилася пенсіонерка, яка брала участь в мітингу, - при цьому за квартплату я віддаю 450 грн. І як можна за такі гроші прожити?».

У повідомленні зазначається, що мітинг проходив, коли в міськраді відбувалася чергова сесія, але, незважаючи на гучні вимоги присутніх, до протестуючих ніхто не вийшов. Представники мітингувальників передали лист мерові міста, де однією з основних вимог було «терміново переглянути тарифи».