Відсьогодні зросли тарифи на електроенергію

Сьогодні набуло чинності рішення Національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення тарифів на електроенергію, що відпускається побутовим абонентам, на 15%.

Нагадаємо, відповідну постанову регулятор прийняв 17 березня, а 21 березня вона була в офіційному порядку зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Згідно з рішенням комісії, тариф на електроенергію для міського населення за умови споживання до 150 кВт/год. на місяць виросте до 28,02 коп. за кВт/год. (тут і далі тарифи з урахуванням ПДВ), для населення, яке споживає більш як 150 кВт/год., – до 36,48 коп. за кВт/год.

Для населення, яке проживає в сільській місцевості, за умови споживання до 150 кВт/год. на місяць тариф виросте до 25,92 коп. за кВт/год., в разі споживання понад 150 кВт/год. на місяць – до 33,72 коп. за кВт/годину.

Для населення, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами й електроопалювальними установками, зокрема в сільській місцевості, тариф з 1 квітня ц.р. зростає за умови споживання до 250 кВт/год. до 21,54 коп. за кВт/годину, а в разі споживання понад 250 кВт/год. – до 28,02 коп. за кВт/годину.

Для жителів негазифікованих будинків, а також будинків, в яких відсутня централізована система теплопостачання, зокрема сільської місцевості, тариф виросте до 21,54 коп. за кВт/год. незалежно від обсягів щомісячного споживання.