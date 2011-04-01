Розділ Податкового кодексу, проти якого виступали спрощенці, набув чинності
Згідно із завершальними положенням Податкового кодексу із сьогоднішнього дня набув чинності III розділ кодексу «Податок на прибуток підприємств», яким передбачено, що юрособи не зможуть відносити на валові витрати придбання товарів/послуг у підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.
Нагадаємо, Податковий кодекс набув чинності з 1 січня 2011 року.
Як повідомляв УНІАН. 25 березня голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляла, що у разі, якщо законопроект про реформування спрощеної системи оподаткування не буде ухвалено до 1 квітня, близько 200 «спрощенцев» не зможуть продовжувати свій бізнес.
За її словами, на сьогодні в Україні близько 1,2 млн. підприємців працюють за спрощеною системою оподаткування, з них 500 тис. працюють з юрособами. З 1 квітня набуває чинності норма Податкового кодексу, згідно з якою юрособи не зможуть відносити на валові витрати витрати на придбання товарів і послуг у «спрощенцев». «500 тис. підприємств не зможуть займатися своїм бізнесом», - сказала депутат. Таким чином, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, близько 200 тис. підприємців-«спрощенців» із 500 тис. можуть закрити свій бізнес.
Нагадаємо, проти введення в дію цієї норми ПК виступали учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова і Луганська, а завершився 25 березня на Європейській площі в Києві.
Учасники Автомайдану передали свої вимоги до Кабміну.
31 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ провести консультації з авторами звернення до глави уряду учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту і «розглянути їхні пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва».