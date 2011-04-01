Україна пропонує розширити підготовку туркменських студентів

Україна пропонує Туркменістану розширити підготовку туркменських студентів в українських вищих навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку й торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він сказав на зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

За словами А.КЛЮЄВА, кількість студентів з Туркменістану, які навчаються у вузах України, з кожним роком зростає, і станом на 1 січня їх кількість перевищило 4 тисячі осіб.

Перший заступник голови уряду України відзначив необхідність продовжувати практику міжвузівських договорів.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливості для розширення культурної співпраці. Зокрема, 10-14 квітня буде проведено Дні культури України в Туркменістані.

Українська сторона готова, відповідно до досягнутих раніше домовленостей, організувати в 2012 році проведення Днів культури Туркменістану в Україні, повідомив А.КЛЮЄВ.

У рамках робочого візиту до Туркменістану 31 березня – 1 квітня делегація України на чолі з першим віце-прем`єр-міністром бере участь у другому засіданні Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва.