Від отруєння газом одна людина загинула, шестеро госпіталізовані

У с. Піщанка Красноградського району Харківської області у приватному житловому будинку, попередньо від отруєння природним газом загинула 1 особа та 6 осіб постраждало (із них одна дитина 2010 р.н.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, постраждалих госпіталізовано до лікарень м. Харкова та м. Красноград. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.