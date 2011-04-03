Центр японської культури в Тернополі вшанує пам’ять загиблих

У Тернополі акцією «Дзвін пам’яті» вшанують пам’ять загиблих під час землетрусу в Японії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, організовує захід на центральному Театральному майдані міста центр японської культури «Дарума».

Представники організації встановлять на майдані дзвін і з 15-ї години усі бажаючі зможуть вдарити у нього на знак солідарності із японцями.

Також усіх бажаючих представники «Даруми» навчать робити журавлів за технікою орігамі. На крилах журавлів напишуть слова підтримки для японців, після чого паперових птахів передадуть в посольство Японії.

Окрім цього завтра в актовій залі Тернопільського національного економічного університету відбудеться благодійний концерт «Плач Сакури» на підтримку постраждалих від землетрусу в Японії. У концерті візьмуть участь японські піаністи Атсуко ОГАВА та Кіроші КУРОТАНІ. Також під час заходу відбудеться демонстрація документального відео про трагічні події в Японії.

Довідка УНІАН. До центру японської культури «Дарума» входять дві спортивні секції: фехтування на японських мечах кендо, яка існує в Тернополі вже чотири роки, та карате шотокан. Учасники центру не лише займаються спортом, а й вивчають японську мову, культуру та мистецтво. Усі заняття – безкоштовні.