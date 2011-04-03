За підпал кабельного телебачення в Ромнах затримали безробітного

У Сумській області міліція встановила винних у підпалі обладнання підприємства «Роменське кабельне телебачення».

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник СЗГ УМВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 30-річного безробітного жителя міста Сум. Як довели правоохоронці, скоїв цей злочин чоловік разом із своїм 36-річним приятелем. Останнього ж, як співучасника, оголошено в розшук.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. у місті Ромни Сумської області до технічного приміщення товариства «Роменське кабельне телебачення» зайшли двоє невідомих. Вони облили легкозаймистою рідиною телевізійне обладнання, підпалили його й втекли. Унаслідок цього сталася пожежа, яку було ліквідовано через 40 хвилин. Люди не постраждали. Вогнем близько 15 кв. м приміщення. За попередніми підрахунками, внаслідок злочинних дій, «Роменському кабельному телебаченню» нанесено матеріальних збитків на суму приблизно 300 тисяч гривень.