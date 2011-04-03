За вимагання 3 тисяч доларів хабара затримано депутата райради

У райцентрі Скадовськ Херсонської області за вимагання 3 тис. дол. хабара затримано депутата райради, голову місцевої споживспілки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області, 1 квітня задокументовано факт отримання від приватного підприємця хабара головою правління Скадовського районного споживчого товариства, депутатом Скадовської районної ради.

Гроші були передані депутату за переукладення (пролонгацію) договору про закріплення торгових місць під розміщення металевого кіоску на території ДП «Скадовський кооперативний ринок».

За даним фактом прокурором Херсонської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.368 ч. 2 КК України.

Досудове слідство проводиться прокуратурою Скадовського району.