Лукаш пояснила, чому Янукович заветував зміни до Сімейного кодексу

Відсутність у Законі України «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов`язку батька забрати дитину з пологового будинку» норми про встановлене батьківство може спричинити ризики зловживання запроваджуваним механізмом забирання дітей із пологових будинків, інших закладів охорони здоров`я невідомими людьми з метою торгівлі дітьми.

На цьому наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України Олена ЛУКАШ, коментуючи застосування Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ права вето до зазначеного закону.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України В.ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону України «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов`язку батька забрати дитину з пологового будинку». Цей закон Верховна Рада України прийняла 15 березня 2011 року. У ньому встановлюється обов’язок батька, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я, якщо цього не зробила мати.

“Цілком підтримуючи наявність такого обов’язку батька, глава держави водночас вважає, що це положення потребує чіткої деталізації у питанні, яким чином має бути встановлено батьківство для дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі”, - наголосила О.ЛУКАШ.

За її словами, “відсутність у положенні такої норми може спричинити ризики зловживання запроваджуваним механізмом забирання дітей із пологових будинків, інших закладів охорони здоров`я невідомими людьми з метою торгівлі дітьми”.

“Президент вважає за необхідне визначити у Законі, що для забирання дитини з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я батьком його батьківство стосовно дитини має бути визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано рішенням суду”, - зауважила О.ЛУКАШ.

Водночас, за її словами, глава держави вважає, що в Законі потребують вирішення і питання надання добросовісному батьку відповідних гарантій, які б уможливили виконання ним запроваджуваного обов`язку, що, на жаль, не було зроблено Верховною Радою.

“Адже невиконання батьком обов`язку, про який йдеться, може обумовлюватися і поважними причинами. Такими, наприклад, як тривала хвороба батька, неповідомлення батькові матір`ю дитини про факт народження дитини або про заклад охорони здоров`я, в якому перебуває дитина”, - зазначила О.ЛУКАШ і додала: “У цьому випадку добросовісний батько у разі незабирання ним дитини з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я постраждає – за чинним законом через шість місяців він буде позбавлений батьківських прав”.

«Це навряд чи є справедливим стосовно добросовісного батька і відповідатиме інтересам дитини», – зауважила О.Лукаш.

За таких обставин, підкреслила вона, наведене суперечить конституційному принципу забезпечення державою охорони сім`ї, дитинства, батьківства.

«З метою забезпечення захисту прав та інтересів дитини, яку матір не забрала з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я, а також батька такої дитини, Президент вважає за доцільне визначити в Законі механізм повідомлення батька про те, що в нього виник обов`язок забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я», – наголосила О.ЛУКАШ.

Як зауважила перший заступник глави Адміністрації Президента, глава держави переконаний, що Верховна Рада дослухається до його пропозицій стосовно цього Закону.

Так, Глава держави пропонує:

1) статтю 1 Закону, що надійшов на підпис, викласти в такій редакції: «1. Частину другу статті 143 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 - 22, ст. 135) доповнити абзацом другим такого змісту:

«Батько, який не перебуває у шлюбі з матір`ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду, зобов`язаний за повідомленням служби у справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я, якщо цього не зробила мати дитини. У разі якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька»;

2) доповнити Закон положенням щодо доручення Кабінету Міністрів України визначити порядок повідомлення батька, який не перебуває у шлюбі з матір`ю дитини, про обов`язок забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу щодо обов`язку батька забрати дитину з пологового будинку».