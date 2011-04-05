У Білорусі кордон з Україною вважають основним напрямком контрабанди

У Білорусі кордон із Україною вважають основним напрямком для ввезення контрабанди.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Державного прикордонного комітету Білорусі.

"Весняне бездоріжжя принесло деяке затишшя на найбільш неспокійну в плані незаконного перетину кордону ділянку – українську. Разом із тим, минулими вихідними відзначено зростання спроб ввезення товарів без митного декларування – 14 випадків. Причому кожне друге затримання пройшло на Брестщині", - повідомляє прес-центр Державного прикордонного комітету Білорусі.

Далі в повідомленні зазначається, що 1 квітня в пункті пропуску "Песчатка" прикордонний наряд спільно зі співробітниками митниці виявив під обшивкою дверей "Аudi" під керуванням жителя Кобринського району 43 пари взуття. Попередня сума оцінки товару становить понад 4,5 мільйона рублів і автомобіля, затриманого до рішення суду – 5 мільйонів рублів (1 долар = 3 тисячі 45 білоруських рублів - УНІАН).

У пункті пропуску "Домачево" спеціальна оглядова група спільно зі співробітниками митниці витягла з бічних кишень дверей, передньої панелі приладів і особистих речей водія "Volkswagen", мешканки Бреста, 29 банок гелю "Інфініті" для моделювання нігтів. Попередня сума оцінки товару становить 2,9 мільйона білоруських рублів.

3 квітня на "Варшавському Мосту" під капотом моторного відсіку і в ніші для запасного колеса автомобіля «Honda», що пройшов по "зеленому" каналу, було виявлено 90 предметів жіночого одягу. Громадянин Росії позбувся вантажу на суму 13,75 мільйона білоруських рублів.

На ділянці прикордонної комендатури "Малоріта" 2 квітня прикордонники спільно зі співробітниками міліції та митниці виявили 18 великогабаритних сумок із нелегальним товаром на околиці населеного пункту Старе Заболоття Малорітського району, і 4 – у нежилій господарській споруді в населеному пункті Мокрани. Того ж дня в населеному пункті Ужово в нежилому будинку було виявлено ще 19 тюків із одягом.

Прес-центр Державного прикордонного комітету наводить ще ряд випадків незаконного ввезення до Білорусі спиртовмістної рідини, одягу та взуття іноземного виробництва через пункти пропуску "Малоріта" і "Козловичі".