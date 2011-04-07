Євросоюз вважає, що виправдань для квот на зерно після 31 березня немає

Європейський Союз вважає невиправданим продовження Україною режиму квотування експорту зернових.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ.

Він відзначив, що Євросоюз дуже уважно стежить за введенням експортних квот на зернові, звернувшись вперше з відповідним питанням до української сторони в жовтні 2010 року.

«Україна надала відповідь, що підтверджує внутрішні причини для вжиття таких заходів, а також – тимчасовий їх характер», - сказав представник Єврокомісії.

В результаті аналізу одержаної відповіді ЄС попросив консультацій з Україною в рамках статті 12 Угоди Світової організації торгівлі про сільське господарство. Такі консультації відбулися в лютому і березні цього року в Женеві.

«На базі відповідей, наданих українською стороною, ЄС дійшов висновку, що заходи не були виправдані та застосовувалися дискримінаційному шляхом», - наголосив Д.КЛЕНСІ.

«Відповідно, ми вважаємо, що немає виправдання і для продовження режиму квотування після 31 березня», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити дію квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

Квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та суміші пшениці й жита (меслін), полби - в обсягу 0,5 млн. тонн; кукурудзи - 2 млн. тонн; ячменю - 0,2 млн. тонн; жита - 1 тис. тонн; гречки - 1 тис. тонн.