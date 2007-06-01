Ющенко призначив Медведька, Медведько призначив Шемчука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поновив Олександра МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Генеральній прокуратурі повідомив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, представляючи нового генпрокурора.

Зокрема, В.БАЛОГА зачитав відповідний указ Президента, яким глава держави поновив дію указу від 4 листопада 2006 року про призначення О.МЕДВЕДЬКА на посаду генпрокурора.

Також цим указом було скасовано дію указу про призначення Віктора ШЕМЧУКА виконуючим обов’язки генпрокурора.

Після цього В.БАЛОГА додав, що він бажає успіхів О.МЕДВЕДЬКУ на його посаді. За словами В.БАЛОГИ, він сподівається, що таким чином на цьому буде вичерпаний конфлікт навколо генпрокурора.

О.Медведько призначив Віктора Шемчука своїм першим заступником.