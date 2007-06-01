Генпрокурор: кадрові зміни не закінчені

Поновлений на посаді генерального прокурора Олександр МЕДВЕДЬКО призначив своїм першим заступником Віктора ШЕМЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після представлення його на посаді генерального прокурора. О.МЕДВЕДЬКО сказав, що вже підписав відповідний наказ.

Він також заявив, що будуть інші кадрові зміни в Генеральній прокуратурі, додавши при цьому, що «кадрових революцій не буде».

О.МЕДВЕДЬКО сказав, що основним завданням на посаді генпрокурора буде стабілізувати ситуацію навколо ГПУ, оскільки, за його словами, останнім часом вона була дещо негативною.

Також він пообіцяв, що ГПУ працюватиме виключно у правовому полі. О.МЕДВЕДЬКО сказав, що завтра він проведе робочу нараду з керівництвом Генеральної прокуратури.