У Криму на завтра оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на п`ятницю, 15 квітня, штормове попередження в регіоні через погіршення погодних умов і закликало жителів Криму і туристів відкласти проходи у гори і ліси півострова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління.

«Очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, посилення південно-західного вітру до 20 метрів на секунду, місцями - до 28 м/с», - йдеться у прес-релізі.