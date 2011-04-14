Андрухович в УНІАН зустрінеться із своїми шанувальниками

Запропонує уривки з нової книги

15 квітня о 18.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться творча зустріч з відомим українським письменником Юрієм Андруховичем. Увазі присутніх письменник запропонує кілька уривків із книжки "ЛІМ" («Лексикон інтимних міст»), що саме готується до друку. ЇЇ презентація відбудеться восени цього року. Вхід вільний.

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