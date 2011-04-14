У Донецьку батьки і учні шкіл, що закриваються, вийдуть на вулицю

Завтра в Донецьку пройде акція протесту батьків і учнів шкіл, що закриваються.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Марія ОЛІЙНИК і представники батьківських комітетів донецьких шкіл.

Згідно з повідомленням, 15 квітня з 08.30 до 09.30 на площі перед входом до Донецької міської ради, де проходитиме сесія міськради, відбудеться акція протесту батьків учнів, їхніх дітей і всіх небайдужих із метою зняття з розгляду питань «оптимізації» шкіл Донецька, а саме, ліквідації загальноосвітніх шкіл № 111 із українською мовою навчання й № 121 із російською мовою навчання. Також учасники акції протесту виступатимуть проти зміни статусу школи №2, яка сьогодні є навчальним закладом із поглибленим вивченням англійської мови.

Всі ці питання включено до порядку денного 5-ої сесії VI скликання Донецької міської ради.

Представники батьківського комітету школи №111 також повідомили, що сьогодні надіслали черговий лист Донецькому міському голові Олександру ЛУК’ЯНЧЕНКУ й голові постійної комісії з питань освіти, науки, справ культури та релігії Донецької міськради, голові Донецької обласної організації профспілки працівників освіти та науки Асі ГОРШКОВІЙ з проханням зняти з розгляду сесії питання про закриття школи.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня відбулося перше читання порядку денного пленарного засідання Донецької міської ради 5-ої сесії VI скликання, на якому депутати розглянули питання «Про ліквідацію Донецьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №111, №121 і №154». Після розгляду питання депутати ухвалили одностайне рішення винести питання про ліквідацію цих загальноосвітніх шкіл на сесію міської ради, яка відбудеться 15 квітня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».