На метро «Університет» знешкодили імітатор вибухового пристрою
19:37, 14 квітня 2011Суспільство
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Жарти за статтею 296 КК
На станції метро «Університет» Київського метрополітену працівники вибухотехнічної служби знешкодили підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій, який насправді таким не виявився.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, ліквідація невідомого предмета була здійснена за допомогою робототехніки. У пакеті після операції було виявлено мобільний телефон і клубок дротів.
Як зазначили у міліції, особі, яка вирішила пожартувати таким чином, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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